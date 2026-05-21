Шашлык жарится, сторис заливаются: оператор Т2 прокачал связь на дачах Абакана

Установка дополнительного оборудования позволила расширить покрытие, повысить надежность голосовой сети и увеличить скорость передачи данных для комфорта клиентов.

В районе ж/д станции «Енисейская» у села Подсинее, оператор улучшил покрытие в большом дачном массиве, где расположено больше 20 садоводческих объединений. Говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом стало комфортнее в СОСН «Подсинее-Енисей-совхоз», «Подсинее-Энергетик», «Подсинее-Урожайный», «Подсинее-Березка», «Подсинее-Ландыш», «Подсинее-Черемушки» и других близлежащих.

Т2 улучшила связь за микрорайоном Нижняя Согра. Дополнительное телеком-оборудование установили для дачников ДМ «Нижняя Согра», «Зеленый бугорок», «Зеленый островок», «Саяны», «Энергия» и соседних. Также емкость сети увеличили в районе улицы Кирпичной, где находятся ДМ «Орбита», «Политехникум», «Вагонное депо», «Хакаслес», «Мелиоратор», «Розы» и другие.

Рядом с деревней Чапаево под Абаканом оператор повысил качество связи и скорость интернета в садоводческих объединениях «Аскизский тракт-Мечта» и «Аскизский тракт-Изумруд».

Несмотря на текущую ситуацию и ограничения в использовании услуги передачи данных, Т2 продолжает инвестировать в развитие сети и улучшать клиентский опыт использования мобильного интернета. Дополнительное телеком-оборудование размещают в местах, где ожидается значительный рост голосового и интернет-трафика. Благодаря постоянной модернизации сетевой инфраструктуры на территории СНТ, клиенты Т2 могут работать под онлайн-музыку, делиться впечатлениями и дачными достижениями в соцсетях.

