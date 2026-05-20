Школьники Копьево научились распознавать телефонных мошенников на киберуроке «Ростелекома»

Мероприятие организовано по инициативе Государственного комитета цифрового развития и связи республики в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез».

Около 100 человек — ученики 6-8-х классов и учителя — узнали как распознать телефонных мошенников, правильно реагировать на тревожные звонки, защищать свой смартфон от уловок и не поддаваться манипуляциям.

Главными героями киберурока стали сомик Ростик и семга Соня из подводного города Рифбурга. На их примере волонтеры рассказали об основных правилах безопасного пользования смартфоном.

Андрей Кузнецов, руководитель направления Блока технической инфраструктуры Красноярского филиала «Ростелекома», преподаватель киберурока:

«Специально для этого проекта в компании были разработаны викторины, презентация и видеоролик. Материалы одобрены Институтом изучения детства, семьи и воспитания и рекомендованы для просмотра детям вместе со взрослыми».

Дочерняя компания «Ростелекома» Т2 ежедневно блокирует более 2,5 миллиона нежелательных звонков. Подростки — одна из самых уязвимых категорий в схемах телефонных мошенников.

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»:

«Скоро летние каникулы, у школьников будет много свободного времени и, конечно, какую-то его часть они проведут в интернете. Важно, чтобы они умели распознавать ложь, критически оценивать неожиданные запросы. Взрослые должны прививать молодежи культуру поведения в Сети».

Александр Парфенюк, заместитель начальника отдела развития инфраструктурных проектов и связи Госкомцифры Республики Хакасия:

«Если в больших городах уроки цифровой грамотности проводятся относительно часто, то в отдаленных муниципалитетах республики ощущается их нехватка. Поэтому мы выбрали копьевскую школу и пригласили "Ростелеком". Уверен, что такие мероприятия необходимо проводить регулярно. Активность учеников во время киберуроков подтверждает, что тема очень актуальна».

Волонтеры «Ростелекома» ведут системную просветительскую работу. Для подрастающего поколения проводятся не только киберуроки, но также турниры по настольной игре «БезОпасный интернет». На платформе «Лицей» бесплатно доступен развивающий курс компьютерной грамотности. Для пожилых людей проводятся занятия по «Азбуке интернета».

