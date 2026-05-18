Для гидроэлектростанции в Кежемском округе установили новый режим работы

С середины мая до начала июня Енисейское бассейновое водное управление (ЕнБВУ) в соответствии со складывающейся на реках Ангара и Енисей гидрологической обстановкой установило для Богучанской ГЭС режим работы в диапазоне расходов 2800-3700 кубометров в секунду. При новом режиме в работе постоянно находятся семь агрегатов станции, еще два выведены в резерв. Средняя суточная выработка составляет около 55,4 млн кВт.ч.

Как сообщили на станции, с начала мая в Богучанском водохранилище аккумулировано около 1,4 кубического километра воды, уровень водохранилища в створе станции поднялся до отметки 207,7 м над уровнем Балтийского моря. По требованиям ЕнБВУ станция поддерживает навигационные уровни на водопостах в нижнем течении Ангары, уровень реки в нижнем бьефе на утро 15 мая составлял 138,88 м.

- Сейчас персонал проводит серию тестов для определения максимальной располагаемой мощности гидроагрегатов. Такая аттестация генерирующего оборудования ГЭС проводится периодически по действующим в Российской Федерации правилам и регламентам, - рассказали в пресс-службе станции. - Порядок работ и достоверность параметров контролирует специальная комиссия. Фактическая мощность генератора измеряется и фиксируется в автоматическом режиме, что гарантирует точность и достоверность полученных данных.

В течение мая каждый из девяти агрегатов станции будет поставлен под максимальную нагрузку при существующем в день проведения испытаний напоре на протяжении 8 часов. Перед запуском очередных испытаний Богучанская ГЭС получает разрешение Красноярского регионального диспетчерского управления, сотрудники Оперативной службы станции выполняют подготовку технологических схем и режимов работы оборудования. Пока один из агрегатов проходит поверку, остальные работающие агрегаты несут нагрузку в соответствии с режимом, установленным Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ). После завершения испытаний будет составлен акт о фактических технических параметрах и характеристиках генерирующего оборудования.