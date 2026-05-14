Шашлык жарится, сторис заливаются: оператор Т2 прокачал связь на дачах Красноярска

Установка дополнительного оборудования позволила расширить покрытие, повысить надежность голосовой сети и увеличить скорость передачи данных для комфорта клиентов.

В Красноярске покрытие улучшили в дачных и садоводческих товариществах Октябрьского и Советского района: «Алюминий», «Заимка», «Марлин», «Отдых-1», «Отдых-2», «Калина», «Лесная поляна», «Мир», «Шафран», «Восход», «Дружба», «Сад-2 Комбайнового завода», «Колос», «Юбилейный».

В пригороде дополнительное оборудование разместили в СНТ у ж/д станции Пугачево («Березка», «Маяк», «Чайка», «Аленушка», «Нива»), села Арейского («Красный Яр», «Снежинка», «Пчелка», «Вишенка», «Верба»), деревни Старцево («Каменный брод», «Параллель», «Заря-2»), рабочего поселка Совхоз Сибиряк («Марс», «Ветеран», «Виктория»).

В непосредственной близости от Красноярска связь также улучшили у села Зыково, где находятся СНТ «Фиалка-2», «Березка», «Керамзит», и у деревни Кузнецово, на территории которой расположены товарищества «Рубин», «Заешка», «Калашниково». Рядом с деревней Свищево покрытие улучшили в СНТ «Свищево-2», «Путеец», «Восток-3», «Верхние родники», «Горный».

В Дивногорске и в районе близлежащих поселков Усть-Мана и Манский пользоваться мобильной связью и интернетом стало комфортнее в СНТ «Лесник», «Строитель», «Рябина», «Содружество», «Энергетик» «Василек», «Дружба», «Малиновка», «Утес». В Железногорске новое телеком-оборудование разместили на дачах в районе улиц Енисейская и Большая Кантатская. В деревне Ермолаево емкость сети увеличили в СНТ «Заповедный лог», «Ермолаевское», «Есаульский бор».

Т2 развивает сеть на дачах с учетом сезонных нагрузок. Дополнительное телеком-оборудование размещают в местах, где ожидается значительный рост голосового и интернет-трафика. Благодаря постоянной модернизации сетевой инфраструктуры клиенты Т2 могут работать под онлайн-музыку, отдыхать за просмотром фильмов, делиться впечатлениями и дачными достижениями в соцсетях. Оператор устанавливает передатчики, работающие на низких частотах, чтобы обеспечить широкое покрытие.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280. erid: 2W5zFJ4aFYD