Энергетики Кодинска приняли активное участие в праздничных акциях к Дню Победы

Коллектив станции принял участие в шествии по улицам Кодинска. Фото организаторов акции

Коллектив Богучанской ГЭС принял участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Программа мероприятий объединила трудовые традиции, патриотические акции и современные цифровые форматы, охватив сотни сотрудников предприятия и жителей Кежемского округа. Сохранение исторической памяти является важным направлением социальной политики станции. Энергетики ежегодно реализует проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, оказывает помощь участникам СВО и членам их семей, волонтерским организациям. Администрация Кежемского округа накануне 9 Мая вручила коллективу благодарственное письмо за работу, проделанную в 2025 году.

- Для коллектива станции День Победы - фундамент нашего единства. Объединяясь на субботниках, в праздничных колоннах, концертах творческих коллективов и спортивных соревнованиях, мы подтверждаем, что память о героизме нашего народа жива и передается новым поколениям. Это помогает нам чтить подвиг предков и ответственно трудиться ради будущего нашей страны, - отметил генеральный директор Богучанской ГЭС Владислав Кобяков.

Цикл праздничных мероприятий начался уже в апреле с творческой акции «Голоса Памяти», организованной энергетиками для школьников Кежемского округа. Дети разных возрастов записывали небольшие видеоролики с любимыми и самыми трогательными произведениями о Великой Отечественной войне. Сотрудники станции продолжили многолетнюю акцию «Помним. Гордимся. Чтим»: подготовили рассказы и портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Более пятидесяти биографий героев, приближавших Победу на фронте и в тылу, размещены на сайте станции.

В первые дни мая в городе Кодинске состоялся традиционный автопробег «Дорогами Победы», в котором принимали участие автомобили, украшенные патриотической символикой. Каждой четвертой машиной в колонне управляли сотрудники станции или подразделений Группы РусГидро. Накануне главных праздничных событий энергетики приняли участие в масштабном общегородском субботнике. Сотрудники станции привели в порядок и благоустроили подшефные территории и общественные пространства Кодинска, подготовив город к торжествам.

В день праздника, 9 Мая, около ста пятидесяти сотрудников станции и членов их семей прошли торжественным шествием по центральным улицам города к Мемориалу Славы. Энергетики вместе с семьями возложили венки и цветы к Вечному огню, отдав дань уважения фронтовикам и труженикам тыла. После завершения митинга-реквиема энергетики и их дети приняли участие в концертах творческих коллективов, а лучшие спортсмены станции пробежали символическую дистанцию по центральной части города Кодинска.