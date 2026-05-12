81-я годовщина Победы: «Ростелеком» обучил красноярцев поиску сведений о ветеранах

В честь Дня Победы сотрудники «Ростелекома» провели обучающее мероприятие для посетителей Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Они рассказали, как в интернете разыскать сведения о бойцах Великой Отечественной войны. Урок был организован в рамках социального проекта «Азбука интернета», который компания реализует совместно с Социальным фондом России.

Участники встречи разобрались, с чего начинать поиск информации о родственниках-ветеранах, а также узнали, где в Сети опубликованы данные о наградах, ранениях и истории боевого пути. Специалисты «Ростелекома» представили полезные интернет-ресурсы и алгоритмы работы с ними, а также дали рекомендации по подготовке запросов в государственные ведомства. Они подробно объяснили, как работать с сайтами «Подвиг народа», «Память народа» и Объединенной базой данных «Мемориал».

Чтобы сохранить найденную информацию для будущих поколений, дали пошаговую инструкцию по ее занесению в различные базы данных. Например, на сайт Музейного комплекса «Дорога памяти» портал Всенародного исторического депозитария «Лица Победы» и сайт «Бессмертный полк».

Андрей Кузнецов, руководитель направления станционного цеха Красноярского филиала «Ростелекома», волонтер проекта «Азбука интернета»:

«Мероприятие собрало десятки человек, каждый из них уже пытался самостоятельно искать. Мы дали структурированную информацию, которая им очень пригодится. Я сам веду активные поиски через интернет. В частности, на сайте "Память народа" нашел данные о брате моей бабушки, который служил на Дальнем Востоке, и о прадедушке, призванном в 1941 году. Он погиб под Москвой в 1942-м после тяжелых ранений и был захоронен в братском колумбарии на Донском кладбище Москвы. Все эти сведения глубоко тронули меня и мою семью. Хочу, чтобы и другие тоже нашли своих героев».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»:

«До сих пор очень многие семьи продолжают восстанавливать сведения о ветеранах. Проектом "Азбука интернета" предусмотрен специальный курс. Ознакомиться с ним может каждый. Это наш способ помочь людям и выразить уважение к Подвигу предков».

ПАО «Ростелеком»

ОГРН 1027700198767

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.80

Фото: предоставлено компанией Ростелеком

Реклама. ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388. erid: 2W5zFJq4Yt1