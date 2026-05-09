Подростки из Дивногорска готовятся к взрослой жизни с помощью обучающих игр

Фото предоставлено организаторами игр

За учебный год энергетики провели шесть игр для подростков из Дивногорска в рамках проекта «Альтернативное будущее», разработанного Фондом «Полдень».

Более 30 участников знакомились с трудовым законодательством. Ребятам разъяснили структуру трудового договора, перечислили основные права сотрудников и дали наставления, как успешно пройти начальный этап адаптации к реальным условиям рынка занятости. Также школьники работали в командах, искали конструктивные способы выхода из конфликтов, получали навыки самопрезентации, планировали карьерный путь и говорили об эмпатии — умении слышать другого человека, которое пригодится и в работе, и в жизни.

- Шестая игра оказалась особенной — мы подводили итоги всего проекта. Не каждому взрослому удалось бы без труда пройти такой путь, а подростки, хотя иногда и нуждались в поддержке, всё равно уверенно шли вперёд, - рассказала Екатерина Артишевская, менеджер корпоративного волонтёрства компании. - За время игр мы с коллегами-волонтёрами получили новый опыт и научились больше понимать подрастающее поколение. Дети тоже раскрылись и стали более уверенными. С нетерпением ждём новых встреч!

Школа, в которой проходили игры, видит в проекте долгосрочную ценность.

- Такие встречи дают подросткам опору: уверенность в себе, умение работать в команде, понимание того, как устроена жизнь за пределами школы, - считает Наталья Дик, заместитель директора школы №9 г. Дивногорска. - Совместные проекты позволяют нам не только обогатить образовательный процесс, но и дать детям дополнительную поддержку со стороны волонтёров станции.

Для рядовых участников каждая игра была и профессиональным, и личным опытом.

- На первую игру я шла не только с интересом, но и с волнением — было много детей, каждый со своей историей. Уже в процессе игр стало ясно, что ребятам интересно, они прислушиваются. Некоторые нуждаются в чуть большем времени, кто-то — в поддержке. Видеть их горящие глаза и слышать вопрос «когда вы вернётесь?» — огромный источник вдохновения, - поделилась впечатлениями Алёна Заболотняя, сотрудник Красноярской ГЭС.

Добавим, следующая серия игр в Дивногорске запланирована на осень 2026 года. В программу войдут новые модули по формированию осознанного отношения к физическому и психическому здоровью подростков.