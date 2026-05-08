Красноярск – Город трудовой доблести в лицах

Она посвящена пятилетию с момента присвоения Красноярску почетного звания «Город трудовой доблести». Первыми зрителями стали студенты и юнармейцы.

- Я не знал, что так тяжело давалась Победа. Например, у рабочих, которые порох делали, пыль в легких была, поэтому все болели «чахоткой». А там совсем мальчишки были по 14 лет, я бы так не смог, – поделился впечатлениями Виталий Петров, студент Красноярского института водного транспорта.

Редкие снимки из архивов предприятий и Красноярского краеведческого музея рассказывают о подвиге сибиряков. У нас не было боев, но тысячи горожан ушли воевать, а оставшиеся без сна и отдыха работали в тылу, приближая общую Победу.

В годы войны Красноярск стал одним из важнейших промышленных центров страны. К нам эвакуировали фабрики и заводы. На черно-белых снимках – не просто заводские цеха и станки, а изможденные лица женщин, стариков и подростков.

Красноярцы выпускали военную и гражданскую продукцию, помогая фронту. Свою лепту внесли Красмаш, Сибтяжмаш, Судостроительный и Комбайновый заводы, химкомбинат Енисей, Радиосвязь, Красцветмет, ЭВРЗ и другие.

- Предприятия прибывали эшелонами. Не успев оборудовать цеха, люди работали прямо на улице. Руки примерзали к стали. Работали по 16-18 часов в сутки, многие ночевали на предприятиях, чтобы выполнить норму, – рассказала Татьяна Ивлева, директор красноярского музея «Мемориал Победы».

Сибиряки делали авиабомбы, минометы, гранаты, боеголовки для «Катюш». Зенитками Красмаша уничтожено 70% вражеских самолетов. Это на нашем Судостроительном заводе создали первую «летающую лодку» ЛЛ 143 и выпустили морской разведчик Бе-4. Красноярские бронепоезда помогали фронту, наши комбайны «Красный коммунар» убирали хлеб.

Аффинажный завод («Красцветмет») построили с нуля за два военных года. Платина шла на взрывчатку и авиационную электронику, золотом расплачивались за оружие. В каких нечеловеческих условиях трудились красноярцы – подросткам рассказала представитель завода.

- Из-за едкого дыма люди не видели друг друга в двух шагах. Работали по щиколотку в растворах, на голову капала кислота, поэтому ходили с зелеными волосами, руки были в язвах. Это – цена Победы, – поделилась Светлана Плечкина, специалист управления информационной политики АО «Красцветмет».

Каждый кадр фотовыставки – это история тех, кто вынес войну на своих плечах, оставаясь в тылу.

- Мы признательны музеям предприятий, Красноярскому краеведческому музею, что они откликнулись и предоставили эти фотоснимки. Я приглашаю горожан прийти сюда с детьми, прикоснуться к истории трудового подвига сибиряков, – сказала Светлана Скрипальщикова, заместитель главы города – руководитель департамента информационной политики.