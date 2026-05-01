Объявлены победители ежегодного конкурса «Спортивная слава Красноярья»

На церемонии назвали лучших спортсменов, тренеров, судей, меценатов в сфере физической культуры и спорта.

Министерство спорта Красноярского края определило победителей ежегодного конкурса «Спортивная слава Красноярья - 2025». Именные медали лучшим спортсменам, тренерам, судьям, меценатам в сфере физической культуры и спорта вручили 29 апреля на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» в Красноярске. Красноярская ГЭС компании Эн+ получила награду в номинации «Меценат в сфере физической культуры и спорта». Награда является комплексной оценкой вклада бизнеса в развитие спорта в регионе.

Яркий пример такой работы - генеральное партнерство энергетиков в проведении международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» в Красноярске. Турнир, прошедший с 29 января по 1 февраля, собрал более 500 спортсменов из 21 страны.

- Содействие в проведении ключевых спортивных событий в регионе является стратегическим вкладом в популяризацию здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к занятиям спортом. Особенно приятно, что эта работа нашла отклик и была удостоена столь высокой награды, как «Спортивная слава Красноярья, — отметил директор гидроэлектростанции Станислав Легенза.