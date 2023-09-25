Жителей Канска посадили за попытку провезти наркотики в желудках

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум жителям Красноярского края, которые попытались въехать в северную столицу с наркотиками. Их задержали еще в январе: мужчины решили провезти из Канска крупную партию веществ и расфасовали по сверткам, после чего проглотили. Путь наркокурьеров лежал через Санкт-Петербург – именно там, в аэропорту Пулково, мужчины попались на досмотре после прилета.

Как именно полицейские выявили наркоперевозчиков история умалчивает. Однако позже из них достали 11 свертков с более чем 260 граммами наркотиков. Дело ушло в Московский районный суд Санкт-Петербурга, который сегодня вынес приговор.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, оба наркокурьера были признаны виновными. Вероятно, это уже не первая их «ходка», поскольку суд приговорил обоих мужчин к десяти годами колонии строгого и особого режимов.