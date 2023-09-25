Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

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Служба безопасности госбанка предупреждает о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники предлагают продиагностировать работу мобильного устройства и оформить услуги по безопасности — например, отремонтировать или застраховать смартфон. Для продвижения фейковых услуг они создают фейковые сайты, которые маскируют под банковские сервисы. На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом.

Мошенники звонят клиентам банка, представляясь службой поддержки и сообщают о появлении новых страховых сервисов для смартфонов, а также предлагают сразу провести диагностику телефона собеседника. Доверчивые клиенты получают от злоумышленников ссылку на фейковый веб-сайт, где им предлагается выбрать и подключить услуги по безопасности смартфона. Например, лже-сотрудники банков могут предложить защиту денежных средств от телефонных мошенников, качественный ремонт смартфона с гарантией от сертифицированных сервисов и другое.

На поддельных сайте можно выбрать не только подходящую для смартфона операционную систему, но и марку производителя. Однако в случае установки такого приложения или подключения услуги гражданин рискует потерять контроль над онлайн-банком и своим мобильным устройством, что в конечном итоге приведет к хищению его денег.

Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ отмечает:

- Вопросы безопасности финансовых приложений вызывают особое беспокойство клиентов, поэтому звонки с предложениями «защитить» смартфон от угрозы взлома срабатывают для них как «красная лампочка». Злоумышленники максимально воздействуют на человека, проявляя излишнюю «обеспокоенность» и «заботу» и направляя ссылки на ресурсы, которые максимально адаптированы под банковские. Это гибридные сценарии, в ходе которых применяется как атака по телефону, так и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения. Согласно внутренней аналитике, таким образом происходит воздействие на каждого второго клиента банка. Мы применяет целый комплекс мер для защиты пользователей, чтобы быть на шаг впереди мошенников. Среди них: установка определителя номера, который может распознавать звонки в мессенджерах, использование систем фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций и другие инструменты. В первую очередь, мы просим наших клиентов сохранять бдительность, критически оценивать любые предложения от неизвестных и незамедлительно обращаться к первоисточнику.