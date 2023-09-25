Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ленинского района Красноярска жалуются на нашествие крыс. По их словам, грызуны гуляют на детских площадках, а также свободно перемещаются по дворам в любое время суток. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Виной всему стал мусор. Горожане говорят, что контейнеры слишком близко расположены к домам. Баки переполняются отходами быстро — в этом деле «помогают» близлежащие организации, которые не имеют своих мусорных площадок. Здесь их немало: в доме на улице Юности, 39 есть магазин и доставка суши, на Юности, 30 — стоматология, а на Чайковского, 8 — супермаркет алкогольных напитков и точка по продаже колбасных изделий.

Ведомство объявило предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

- Кроме того, в адрес администрации Ленинского района направлены предложения о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, - добавили в пресс-службе.