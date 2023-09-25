В Красноярском крае частная медклиника заработала миллионы не имея лицензии

Фото: Запад 24

Частная медклиника в городе Назарово заработала 9 миллионов не имея лицензии. Об этом сообщает «Запад 24». По данным издания, лечебница отработала почти год.

Клиника открыла свои двери в декабре 2022 года. Она находится в центре города. И ее руководитель якобы не предоставил адрес фактического нахождения в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Хотя по закону, чтобы получить лицензию, это сделать надо.

По данным издания, в конце прошлой недели в клинику пришли сотрудники полиции. Они изъяли, в том числе бухгалтерскую документацию.