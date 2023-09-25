Красноярскую молодежь зовут принять участие в конкурсе короткометражных фильмов

Фото: администрация Красноярска

Красноярский ИТ-центр приглашает горожан в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в конкурсе короткометражных фильмов «Сибирский метр». Такое сообщение появилось на сайте мэрии.

Всего представлено шесть номинаций: «Красноярск – сердце Сибири», «Проморолик», «Репортажная съемка» «Клипы», «Документальный фильм» и «Социальные ролики». Участнику можно выбрать не более двух номинаций, в каждой из которых допускается одно видео.

Электронную заявку нужно подать до 15 октября 2023 года, а победителей определит экспертная комиссия до 30 октября. Все работы будут оцениваться по пятибальной шкале.

- Мы считаем важным предоставить площадку молодым режиссерам, операторам, монтажерам и другим творцам в сфере видеоискусства. Молодые люди во время конкурса получат возможность не только поделиться своим творчеством с жителями города, но и получить экспертную оценку. Это отличная возможность для молодежи заявить о себе в медиасфере, раскрыть свой потенциал, - говорит Анастасия Домнина, директор молодежного ИТ-центра.

Победители получат возможность представлять свои работы на фестивале «Улицы твоего города», который пройдет в Красноярске в 2024 году, а также будут отмечены ценными призами. Все подробности можно узнать по телефону: 268-83-86 или в группе​ центра в социальных сетях.