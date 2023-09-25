Жителя Красноярска приговорили к 2 годам колонии за порчу чужих автомобилей

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Следователи красноярской полиции доказали вину мужчины, который из-за обиды повредил 13 чужих автомобилей. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в краевом МВД.

Утром 16 августа 2021 года ранее не судимый 64-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо припаркованных машин в микрорайоне Солнечный. В какой-то момент он споткнулся о колесо одной из них, упал в лужу и запачкал одежду. Житель краевой столицы посчитал, что в этом происшествии виноваты владельцы транспортных средств, так как они загородили пешеходную тропинку. Он решил разбить их машины.

Хулиганские выходки попали на камеры видеонаблюдения. Позже мужчину задержали сотрудники ППС.

За 15 минут злоумышленник повредил 13 автомобилей (ранее в полиции озвучивали другую цифру). Общий ущерб — почти 200 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Рассмотрев материалы дела, Советский районный суд признал обвиняемого виновным. Теперь он проведет два года в колонии-поселении.