В Кировском районе Красноярска высадили 3668 деревьев

Фото: администрация Красноярска

В этом сезоне на территории Кировского района Красноярска высадили 3668 деревьев. Среди них — сосны, ели, березы, яблони, рябины и другие деревья. Об этом сообщает сайт Gornovosti.

Крупные посадки прошли в скверах: Энтузиастов, «Сибсталь» и за ГДК «Кировский». Специалисты Красгорпарка пообещали ухаживать за новыми деревьями и за другими зелеными саженцами.

Фото: администрация Красноярска

Дворы района озеленяют местные жители совместно с управляющими компаниями. Деревья высадили на улице Павлова, 54, 76, 86, 90, а также на Транзитной у домов № 34, 46 и 52. Сосны, ели, березы, рябины появились во дворах на Кутузова, 12, 20, 27, 77а, Вавилова, 35, 50, 52б, Тимошенкова, 163-165, Щорса, 62, 63, 66, Коммунальной, 24, 26 и проспекте «Красноярский рабочий», 111, 113, 154.

Фото: администрация Красноярска

На газоне перед Красноярским судоремонтным центром высадили рябины и кусты дерена белого. На территории самого центра - кустарники кизильника блестящего и ели.

Фото: администрация Красноярска

Предприниматели высадили сосны на улице Западной 9 и 11, переулке Якорном, 11. Хвойные и плодовые деревья появились на территории Красноярской межрайонной клинической больницы № 4.

- В Кировском районе посадки крупномерных деревьев ведутся ежедневно. В планах администрации до конца октября высадить более 6 тысяч деревьев. Мы успешно движемся к этой цели, и помогают в этом неравнодушные жители и управляющие компании, организации и предприниматели. Спасибо всем за помощь и поддержку. Уверен, вместе мы сделаем наш любимый район зеленее и красивее, - говорит Евгений Бурмистров, руководитель районной администрации.