В Хакасии медведица напала на сборщика кедрового ореха

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ширинском районе Хакасии на сборщика кедрового ореха напала медведица. Мужчина выжил — он в реанимации. Об этом сообщило республиканское Минприроды.

Все произошло в минувшую субботу, 23 сентября, в урочище Железный недалеко от села Мирный и поселка Беренжак. В этом месте двое жителей поселка Шира занимались сборами ореха. Утром один из них ушел в тайгу и в какой-то момент оказался между медведицей и медвежонком. Хищник напал на мужчину, расценив его действия как угрозу для потомства.

Сборщик смог самостоятельно добраться до лагеря. Его увезли в больницу.

Инспекторы регионального Охотнадзора оперативно выехали на место, однако медведи успели убежать. На территории будет введен режим регулирования.

- С начала года регулирование численности медведя вводилось 4 раза: дважды в общедоступных охотугодьях Аскизского района и дважды на территории закрепленных охотугодий в Бейском районе, - добавили в министерстве.