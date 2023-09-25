Фото: ХК СОКОЛ

Красноярский «Сокол» проиграл тюменскому «Рубину» на домашнем льду со счетом 1:2. Единственную шайбу от крылатых забросил Дмитрий Родионычев в первом периоде с передачи Георгия Дедова.

Соперники смогли попасть в калитку дважды в первом периоде. Оставшееся игровое время прошло в сухую – острые моменты были, но реализовать их, увы, не удалось ни одной из команд.

- Команду соперника поздравляю с победой. Мы предупреждали ребят о том, что соперник — очень организованная и хорошая команда. Это лучшая команда, с которой мы играли в этом сезоне. Мы говорили, что соперник очень хорошо начинает матчи, так оно и произошло. К сожалению, удаления — это наш бич в последних матчах, - комментирует игру тренер «Сокола» Александр Нестеров.