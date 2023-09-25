В Красноярске завершают демонтажные работы в лицее №11

Фото: администрация Красноярска

В одном из старейших учебных заведений Красноярска завершаются демонтажные работы. Здание лицея №11, которое было построено в далеком 1935 году, было признано аварийным в ноябре 2020 года. Об этом рассказали в администрации города.

Фото: администрация Красноярска

Напомним, что в июле этого года на Вавилова, 37 начался капитальный ремонт. Сейчас рабочие заканчивают снимать старый слой штукатурки со стен объекта, начинается гидроизоляция фундамента, а также возведение стен коридора первого этажа.

Фото: администрация Красноярска

Капитальный ремонт лицея выполняет компания «Строй-Сити». Все работы должны завершить до 1 декабря 2024 года. Цена контракта – 573 млн рублей.

- Все работы идут по графику, дальше мы приступим к замене инженерных коммуникаций и отделке помещений, установим новые окна и двери, - рассказывает Алексей Карпов, генеральный директор компании.

Продолжаются работы и на фасаде здания. Скоро его утеплят и покрасят.

- Безусловно, мы с нетерпением ждем дня открытия нашего обновленного лицея. Каждый день мы следим за тем, как идут работы на объекте и даже завели постоянную рубрику в наших социальных сетях под названием «Новости с Вавилова, 37». Туда мы выкладываем фото и короткие новости, чтобы все ученики и родители были в курсе того, как продвигается ремонт, - делится Олег Елин, директор лицея.

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Учебное заведение на улице Академика Вавилова, 37 было построено в 1935 году заводом Красмаш. Это была первая школа в Кировском районе краевой столицы, а во время Великой Отечественной войны в ней находился эвакуационный госпиталь. (подробнее)