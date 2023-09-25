В Красноярске благоустроят еще 10 скверов в следующем сезоне

Фото: администрация города

В Красноярске благодаря активным горожанам благоустроят еще 10 локаций в следующем сезоне. Как рассказали в администрации, на эти цели выделено 75 миллионов рублей.

Из 12 предложенных инициатив выбрали 10 лучших проектов. Благоустраивать будут участки возле жилых домов, внутри микрорайонов. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте мэрии Красноярска.

Отметим, что программа поддержки инициативных проектов по благоустройству действует уже несколько лет. Благодаря такому взаимодействию в Красноярске появились прогулочная зона за памятником А. Поздееву, парк тепла и света в Свердловском районе, сквер с яблоневой аллеей в Покровке, сквер «СеверОК» в Северном.