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НовостиОбщество25 сентября 2023 4:30

В Красноярске благоустроят еще 10 скверов в следующем сезоне

На эти цели выделено 75 миллионов рублей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация города

Фото: администрация города

В Красноярске благодаря активным горожанам благоустроят еще 10 локаций в следующем сезоне. Как рассказали в администрации, на эти цели выделено 75 миллионов рублей.

Из 12 предложенных инициатив выбрали 10 лучших проектов. Благоустраивать будут участки возле жилых домов, внутри микрорайонов. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте мэрии Красноярска.

Отметим, что программа поддержки инициативных проектов по благоустройству действует уже несколько лет. Благодаря такому взаимодействию в Красноярске появились прогулочная зона за памятником А. Поздееву, парк тепла и света в Свердловском районе, сквер с яблоневой аллеей в Покровке, сквер «СеверОК» в Северном.