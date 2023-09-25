В селе Казачинское завершилось строительство культурно-просветительского центра

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

В селе Казачинское Красноярского края завершилось строительство культурно-просветительского центра. Об этом сегодня, 25 сентября, рассказал Аркадий Зинов, и.о. министра культуры региона.

Сейчас подрядчик устраняет замечания, а после этого сотрудники будут обживать новое здание.

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

По словам Зинова, комплекс должен стать основной площадкой для жителя всего района. В центре будут проходить выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие мероприятия.

Торжественное открытие учреждения состоится до конца 2023 года.

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

- Туристы смогут познакомиться здесь с сибирской историей, традициями и культурой, а также узнать о самых интересных экскурсионных маршрутах, - сообщил и.о. министра культуры региона.

В этом году также были построены малые культурно-досуговые центры в Громадске и Боготоле. До конца года планируется завершить строительство еще двух — в селах Галанино и Вознесенка.