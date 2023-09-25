В дынях с рынка Красноярска нашли опасного вредителя – дынную муху

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

На оптовом рынке в Красноярске впервые нашли опасного карантинного вредителя — дынную муху. Об этом сообщили в краевом Россельхознадзоре.

Партию дынь в 20 тонн привезли на оптовый рынок «Южный-2» из Казахстана. В ходе досмотра специалисты обнаружили признаки заражения плодов. Лабораторные исследования подтвердили, что в фруктах выявлена дынная муха.

Вся опасная партия бахчевых была уничтожена. Ответственным за ввоз зараженной продукции объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Справка:

Дынная муха (лат. Myiopardalis pardalina) – двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок, опасный вредитель бахчевых культур. Он повреждает семена и плоды дыни, арбуза, огурца, тыквы. Имаго наносит вред, прокалывая оболочку плода и откладывая яйца. Места проколов мякоти могут служить средой для развития вирусных и грибковых заболеваний.

В регионах распространения вредителя поврежденность культур часто бывает весьма высокой, потери урожая достигают 20% – 100%.