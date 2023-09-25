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НовостиОбщество25 сентября 2023 2:45

В Красноярском крае усилен надзор за соблюдением температурного режима в школах

Специалисты Роспотребнадзора исследуют параметры микроклимата и оценивают эффективность функционирования отопительных приборов
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 сентября в Красноярском крае был усилен надзор за соблюдением температурного режима в школах, детских садах, медицинских и социальных учреждениях. Об рассказал Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства исследуют параметры микроклимата и оценивают эффективность функционирования отопительных приборов. При наличии каких-либо несоответствий принимаются меры.

Горяев также напомнил действующие нормативы:

- В игровых комнатах детсадов — температура должна быть не ниже 21 градуса по Цельсию;

- В школьных классах — температура должна быть не ниже 18 градусов;

- В палатах лечебно-профилактических учреждений — температура должна быть не ниже 20 градусов.

Если температура в помещениях не соответствует этим нормативам, то нужно обратиться к руководству организации. В случае игнорирования ваших требований — обращайтесь в Роспотребнадзор.