В Красноярском крае усилен надзор за соблюдением температурного режима в школах

Фото: Мария ЛЕНЦ
25 сентября в Красноярском крае был усилен надзор за соблюдением температурного режима в школах, детских садах, медицинских и социальных учреждениях. Об рассказал Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства исследуют параметры микроклимата и оценивают эффективность функционирования отопительных приборов. При наличии каких-либо несоответствий принимаются меры.
Горяев также напомнил действующие нормативы:
- В игровых комнатах детсадов — температура должна быть не ниже 21 градуса по Цельсию;
- В школьных классах — температура должна быть не ниже 18 градусов;
- В палатах лечебно-профилактических учреждений — температура должна быть не ниже 20 градусов.
Если температура в помещениях не соответствует этим нормативам, то нужно обратиться к руководству организации. В случае игнорирования ваших требований — обращайтесь в Роспотребнадзор.