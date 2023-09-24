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НовостиОбщество24 сентября 2023 11:11

В Красноярске с начала года водители около 300 раз выезжали на встречку

300 случаев выезда на встречку зафиксировали в ГИБДД Красноярска с начала года
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В Красноярске с начала года водители около 300 раз выезжали на встречку

В Красноярске с начала года водители около 300 раз выезжали на встречку

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярские водители с начала года около трехсот раз выезжали на встречку. Такую статистику публикуют в ГИБДД. Как отметили дорожные полицейские, больше всего нарушений они зафиксировали на трассе до Дивногорска.

Напомним, выезд на встречную полосу — это административное нарушение. Штраф - 5 тысяч рублей или лишение прав сроком до полугода. Но только в случае, если водителя ловят первый раз.

За повторное нарушение водительское удостоверение могут забрать уже на год.

Третье и последующие нарушения — это уже статья уголовного кодекса РФ. Наказание - штраф до трехсот тысяч рублей или 2 года лишения свободы.