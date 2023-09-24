В Красноярске задержали руководителя департамента градостроительства Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали главу департамента градостроительства. Об этом сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. По его данным, Дмитрия Веретельникова задержали в аэропорту краевой столицы. Чиновник возвращался из Москвы.

По данным ТАСС, Веретельникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник якобы распорядился перечислить 370 тысяч рублей своему заместителю. Однако его с должности сократили.

Мужчина устроился в управление капитального строительства, которое подведомственно департаменту градостроительства и уже там получил деньги.

Веретельникова на 2 месяца поместили под домашний арест. Департамент градостроительства он возглавляет с сентября 2022 года.