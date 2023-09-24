В Красноярске двое рабочих попали в больницу после пожара Фото: ИВАНОВА Диана

Двое рабочих попали в больницу после пожара на улице Тамбовской на правобережье Красноярска. Об этом рассказали в краевом МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в неэксплуатируемом 1-этажном здании в 8:13 утра. Внутри загорелся мусор. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки.

На месте работали 9 личного состава и 3 единицы техники. На борьбу с огнем ушел почти час. Возгорание локализовали в 9:04. Пострадавших мужчин доставили в больницу.