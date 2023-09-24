В Красноярске 3 октября пройдет первая сессия горсовета Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый состав красноярского горсовета впервые соберется на сессию 3 октября. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Логинов.

Сессия начнется в 10:00. Парламентарии должны будут определить, кто станет председателем горсовета. Также депутаты утвердят состав постоянных комиссий.

Напомним, в горсовете 36 депутатов. По итогам прошедших в сентябре выборов 30 мест заняли представители «Единой России». 4 депутата будет у ЛДПР, по одному у «Зеленых» и КПРФ.

В обновленном составе горсовета только 14 человек были в предыдущем созыве. 22 депутата впервые начинают работать в городском парламенте.