В Красноярске резервируют 9 участков земли для строительства дороги на Пашенном Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском микрорайоне Пашенный резервируют 9 участков земли для строительства новой дороги. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации.

Согласно документам, дорога пройдет от школы №158 по улице Складской до улицы Прибойной. Отметим, что сейчас на этом месте активно идут работы. Там достраивают несколько недостроев, а также возводят новые дома.

Землю под дорогу резервируют на 3 года. Это значит, что в это время никто из застройщиков не будет иметь права что-либо возводить на участке, планируемом под проезд.