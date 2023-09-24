В Красноярске ФК «Енисей» обыграл «Черноморец» со счетом 3:1

Фото: ФК «Енисей»

ФК «Енисей» обыграл «Черноморец» из Новороссийска со счетом 3:1. Благодаря этой победе красноярская команда поднялась на 11 место в турнирной таблице Первой Лиги.

Красноярцы забили два мяча уже в первом тайме. Отличились Александр Ломакин и Андрей Окладников. Во второй половине матча «Енисей» также владел преимуществом и мог увеличить разрыв в счете. Однако Ломакин не реализовал пенальти.

После чего гости один мяч отыграли. Отличился Антон Антонов. Но в конце матча красноярцы еще раз смогли поразить ворота гостей. Забил Никита Глушков.

Напомним, ранее ФК «Енисей» не мог выиграть в трех матчах подряд. Красноярские футболисты сыграли в ничью с «Родиной», а также проиграли московскому «Торпедо» и владикавказской «Алании».