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НовостиОбщество24 сентября 2023 4:32

В Красноярске на субботник пришли больше 65 тысяч человек

Горожане собрали 7 тысяч кубометров мусора
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

На субботник в Красноярске вышли больше 65 тысяч человек. Об этом рассказали в мэрии. Горожане собрали 7 тысяч кубометров мусора. Это примерно 700 КАМАЗов.

Как отметили в администрации, люди не только собирали мусор. С заборов, ограждений и фасадов горожане убирали незаконную рекламу. А также стёрли больше двухсот граффити.

Общегородской субботник в Красноярске уже стал хорошей традицией. Он проходит с 2009 года. На уборку улиц горожане не выходили всего раз. Это было в 2020 году из-за пандемии.