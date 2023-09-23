Жителя Тувы отправили в колонию за вооруженное нападение на полицейского. Фото: СК

Жителя Тоджинского района Республики Тыва отправили в колонию строгого режима на два года после того, как признали виновным в нападении на представителя власти, находившегося при исполнении. В республиканском следкоме рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в апреле 2023 года 35-летний сельчанин устроил пьяный дебош. Очевидцы не стали терпеть и вызвали полицейского, чтобы утихомирил буйного гражданина.

Однако, когда сотрудник пришел на место, осужденный направил в его сторону самодельное огнестрельное оружие. Более того, пригрозил, что расправится с ним. Ситуация была такова, что он мог исполнить свою угрозу, полицейский в этом не сомневался.

При назначении наказания судом учтены тяжесть и общественная опасность совершенного преступления. Приговор вступил в силу.