В Красноярском крае спасатели вызволили из погреба сломавшую ногу женщину. Фото: КГКУ "Спасатель"

Минувшая пятница 22 сентября выдалась для спасателей насыщенной на события. Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения края 8 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, в результате которых погибло 2 человека и 7 человек травмировано.

Сначала у села Большая Уря столкнулись два автомобиля, требовалась помощь, чтобы достать пострадавших из разбитой техники. Выехали сотрудники Канского поисково-спасательного отряда. В аварии погиб мужчина 1955 года рождения, его тело передали полиции.

Чуть позже, уже вечером, произошла вторая авария, возле деревни Ашкаул, в том же районе. Спасатели достали из машины 43-летнего мужчину, он был жив, но получил травмы, бригада скорой помощи доставила его в больницу.

И еще одно ЧП, в Курагинском районе, в поселке Большая Ирба. Местная жительница стала спускаться в погреб, но оступилась, упала с лестницы вниз, высота – 3 метра. Упала неудачно и повредила коленный сустав. Выбраться самостоятельно не смогла, поэтому вызвала экстренную службу. Работники пожарной части спустились в погреб, с помощью спасательной веревки извлекли женщину и передали ее медикам.