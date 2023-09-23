Житель Шарыпово ограбил с ножом собственную 75-летнюю мать. Фото: МВД

Житель Шарыпово ограбил собственную пожилую мать. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. Подробности «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила у пресс-службы краевой полиции.

48-летний любитель крепко выпить жил вместе со своей 75-летней родительницей в одной квартире. Увидел, как почтальон принес ей пенсию и стал просить 2 тысяч рублей на опохмел. Она отказала и даже зажала деньги в кармане халата, потому что сын стал вырывать их. Разозлившись, подозреваемый схватил со стола нож и, отрезав от халата кусок, отобрал деньги. А затем помчался их тратить.

В полицию сообщили родственники потерпевшей. Подозреваемого задержали по горячим следам. На вопрос «где деньги?» он пояснил, что встретил знакомую (похоже, собутыльницу) и дал ей 9 тысяч рулей, чтобы купила алкоголь для застолья. А остальные 10 тысяч потерял. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».