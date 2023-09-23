В Красноярске прошел смотр краевых кадетских корпусов и Мариинских гимназий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошел смотр краевых кадетских корпусов и Мариинских гимназий. Повод самый юбилейный: 25 лет назад приказом губернатора Александра Лебедя была утверждена система кадетского образования в регионе.

На площади перед Большим концертным залом собрались 1200 ребят. И после торжественного вступления и поздравления начали показывать свои навыки. Кадеты из Кедрового кадетского корпуса выступили с номером, посвященным рукопашному бою. Парни из Лесосибирска показали навыки владения карабинами. С показательным маршем прошли красноярские кадеты, кстати, они – постоянные участники парада в День Победы.

От имени губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и.о. министра образования Светлана Маковская вручила директорам кадетских корпусов и Мариинских гимназий почетные грамоты и благодарственные письма за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.