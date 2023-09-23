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НовостиОбщество23 сентября 2023 4:37

На севере Красноярского края продолжается северный завоз

На Таймыр тоннами везут ГСМ и уголь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На севере Красноярского края продолжается северный завоз

На севере Красноярского края продолжается северный завоз

Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края продолжается северный завоз. В поселки Таймыра уже доставили 65% топлива. Уголь для домов с печным отоплением завезен на 88%. Для предприятий ЖКХ уголь завезли более чем на 53%. Труднодоступные поселки полностью обеспечены дизельным топливом. Всего горюче-смазочными материалами населенные пункты Таймыра обеспечены на 30%, - сообщает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Всего в летнюю навигацию 2023 года в рамках северного завоза на Таймыр планируется поставить 22,4 тысячи тонны угля для населения и учреждений бюджетной сферы. Для предприятий ЖКХ будет завезено 15 тысяч тонн угля и свыше 9 тысяч тонн горюче-смазочных материалов: дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла. Кроме того, для северян, ведущих кочевой образ жизни, планируется доставить порядка 80 тонн керосина осветительного. Предположительно, северный завоз продлится до середины октября