На севере Красноярского края продолжается северный завоз Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края продолжается северный завоз. В поселки Таймыра уже доставили 65% топлива. Уголь для домов с печным отоплением завезен на 88%. Для предприятий ЖКХ уголь завезли более чем на 53%. Труднодоступные поселки полностью обеспечены дизельным топливом. Всего горюче-смазочными материалами населенные пункты Таймыра обеспечены на 30%, - сообщает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Всего в летнюю навигацию 2023 года в рамках северного завоза на Таймыр планируется поставить 22,4 тысячи тонны угля для населения и учреждений бюджетной сферы. Для предприятий ЖКХ будет завезено 15 тысяч тонн угля и свыше 9 тысяч тонн горюче-смазочных материалов: дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла. Кроме того, для северян, ведущих кочевой образ жизни, планируется доставить порядка 80 тонн керосина осветительного. Предположительно, северный завоз продлится до середины октября