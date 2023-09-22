В колонии Минусинска открыли памятник сотрудникам-участникам СВО

Фото: администрация Минусинска

В Минусинске открыли памятник павшим героям СВО на территории исправительной колонии № 32. Он посвящен бывшим сотрудникам ФСИН, уехавшим на СВО – Денису Борзионову и Андрею Федорову. Они оба погибли в этом году.

Младший сержант Федоров погиб в ходе боев 4 февраля. Сержант Борзионов скончался 20 июня. Их обоих посмертно наградили орденами Мужества.

– Вместе с родными и близкими бойцов, работниками ЛИУ-32 минутой молчания почтили память тех, кого сейчас нет рядом с нами – всех наших ребят, погибших в зоне СВО, – отметил глава Минусинска Андрей Первухин.

Отметим, что сегодня в Минусинске простились с еще одним бойцом – 24-летним Владиславом Алифиренко, который был мобилизован год назад и служил гранатометчиком. Владислава также наградили орденом Мужества посмертно.