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НовостиОбщество22 сентября 2023 10:44

Авиакомпания «Россия» увеличит число рейсов из Красноярска в Санкт-Петербург

Вместо семи будет одиннадцать
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Авиакомпания «Россия» увеличит число рейсов из Красноярска в Санкт-Петербург

Авиакомпания «Россия» увеличит число рейсов из Красноярска в Санкт-Петербург

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прямых рейсов между Красноярском и Санкт-Петербургом станет больше. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». Теперь самолеты будут летать не 7 раз в неделю, а 11.

Число рейсов будет увеличено уже со 2 октября. Перелеты будут каждый день, кроме воскресенья. В понедельник, среду, четверг и субботу 2 раза в день будет летать Airbus 319. Этот лайнер вмещает 128 пассажиров.

Во вторник, пятницу и субботу раз в день будет летать тот же самолет, но увеличенной пассажировместимости. Он рассчитан на 158 пассажиров.