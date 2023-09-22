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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:32

В Красноярске началась продажа билетов на Гран При по фигурному катанию

Соревнования пройдут с 27 по 30 октября в «Кристалл Арене»
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В Красноярске началась продажа билетов на Гран При по фигурному катанию

В Красноярске началась продажа билетов на Гран При по фигурному катанию

Фото: Мария ЛЕНЦ

Продажа билетов на третий этап Гран При России по фигурному катанию стартовала в Красноярске. Ценник – от 250 до 2750 рублей. Об этом рассказали в федерации фигурного катания на коньках России.

Соревнования пройдут в «Кристалл Арене» с 27 по 30 октября. На красноярском льду выступят настоящие звезды фигурного катания. В том числе, Елизавета Туктамышева.

С подробным расписанием и составом участников можно ознакомиться по ссылке.