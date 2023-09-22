На следующей неделе дорожники начнут ремонт улиц Линейная и Мужества в Покровке

Фото: городская администрация

На улице Линейной работы будут вестись от ул. Караульной до ул. Диксона на протяжении 2,5 км. На улице Мужества отремонтируют участок 1,7 км - от ул. Любы Шевцовой до ул. Шахтеров.

Это дополнительные объекты, которые ремонтируются в городе в рамках 511 млн рублей, выделенных губернатором края Михаилом Котюковым в августе этого года.

На этой неделе дорожники завершили основные работы на улицах Березина, Чернышевского, Королёва, Корнеева и Гладкова. Сейчас там наносится разметка. О выполненных ремонтах подрядчики отчитались сегодня во время дорожного штаба под руководством первого заместителя главы города Вадима Войцеховского.

Фото: городская администрация

Первый, выравнивающий слой асфальта, уложен на улице 60 лет Октября, где была серьезная заминка из-за неучтенных сетей под землей, на Елены Стасовой, 40 Лет Победы и Гусарова. Второй, финишный слой, сейчас начинают укатывать на Новгородской.

На этой неделе подрядчики завершили ремонт всех 14 проездов к образовательным учреждениям, которые были запланированы на этот год. Благоустройство сейчас выполняется на последнем объекте – возле школы № 88 по улице Волжская.

Фото: городская администрация

Что касается ремонта проездов, тротуаров и парковок вблизи медицинских учреждений, из 11 осталось завершить один объект – подъездные пути к железнодорожной больнице на улице Ломоносова.

На данный момент дорожный ремонт завершен на 61 участке улично-дорожной сети. Ещё 18 объектов в высокой степени готовности.

Напомним, в этом году в краевом центре ремонтируется беспрецедентное количество дорожных объектов. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», краевого проекта «Региональная и местная дорожная сеть», а также в рамках городского бюджета. Сумма финансирования составляет более 3 млрд рублей.

Фото: городская администрация

По поручению главы города Владислава Логинова дорожные штабы проводятся еженедельно. Напомним, следить за ходом выполнения работ в районах горожане могут с помощью дорожной карты. Она размещена на сайте администрации города.