5 303 дерева высадили в Красноярске за эту неделю

Фото: городская администрация

С начала года зеленый фонд города уже серьезно пополнился. В разных районах Красноярска высадили 31 тысячу 324 дерева. В планах только за счет внебюджетных средств в этом году посадить в городской черте как минимум 50 тысяч деревьев.

Желающим поучаствовать в такой работе организоваться помогают администрации районов города. Тех, кто хочет посадить дерево , они соединяют с управляющими компаниями, организациями и коммерческими предприятиями, работающими в районах, чтобы помочь решить вопросы с доставкой растений, инвентарем и поливом. На этой неделе благодаря этой работе в Красноярске высадили 5243 дерева.

В лидерах недели – Советский, Октябрьский и Кировский районы. Там высадили 1291, 897 и 872 дерева соответственно. Среди них, например, молоденькие березки на ул. Вильского 26-28. Их посадила Ассоциация собственников малоформатной торговли.

Также благодаря активной работе района пополнился зеленый капитал самого молодого парка Красноярска. На Взлетке в парке 400-летия высадили 20 рябин и яблонь.

А активисты Кировского района высадили 50 берез, лип и сосен в сквере Энтузиастов, на улицах Щорса и Волжская.

Не отстают и городские озеленители. По муниципальным контрактам на этой неделе посадили 60 деревьев. 53 клёна теперь будут красоваться на одной из самых видовых точек города. Их посадили прямо за надписью «Красный Яр» на горе напротив одноименного стадиона.

Еще 3 рябины, 3 яблони и 1 манчжурский орех посадили на ул. Машиностроителей, 1.

Высаживают молодые крупномерные деревья в возрасте до 3-х лет, адаптированные к городским условиям. Именно они показывают самую лучшую приживаемость.

Теперь за саженцами будет организован постоянный уход. На первых этапах им нужен обильный полив. В парках, скверах и аллеях вдоль дорог за деревьями ухаживают сотрудники МП «Управление зеленого строительства». На территории предприятий и организаций – сами учреждения. Во дворах саженцы поливают управляющие компании и ТСЖ.