На следующей неделе в Красноярске начнется ремонт улиц Линейная и Мужества

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на следующей неделе начнется ремонт улиц Линейная и Мужества, которые расположены в микрорайоне Покровка. Об этом рассказали в администрации города.

Рабочим предстоит обновить дорожное полотно и заменить изношенные бордюры. На Линейной ремонт пройдет от Караульной до Диксона на протяжении 2,5 км. На Мужества — от Любы Шевцовой до Шахтеров на участке 1,7 км.

Сейчас ремонт завершен на 61 участке улично-дорожной сети, еще 18 объектов находятся в «высокой степени готовности»‎.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», краевого проекта «Региональная и местная дорожная сеть», а также в рамках городского бюджета. Сумма финансирования составляет более 3 млрд рублей.

Следить за ходом выполнения работ в районах горожане могут с помощью дорожной карты. Она размещена на сайте​ мэрии.​​​