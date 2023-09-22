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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:01

Экс-министр культуры Красноярского края Мироненко ушла из московского театра

Она работала там с 2021 года
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Экс-министр культуры Красноярского края Мироненко ушла из московского театр

Экс-министр культуры Красноярского края Мироненко ушла из московского театр

Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко больше не возглавляет московский театр на Малой Бронной. Ее имя исчезло с сайта культурного учреждения. Директором там значится Валентина Яковлева.

Напомним, Мироненко пришла в театр на Малой Бронной в 2021 году. Его художественную труппу возглавляет Константин Богомолов. Муж Ксении Собчак.

В Красноярском крае Мироненко с 2008 года работала в министерстве культуры. Руководить им она стала в 2015. Ушла спустя 3 года. Министром вместо нее назначили Аркадия Зинова. Там она возглавляла музейный комплекс «Дорога Памяти» Главного храма ВС РФ.