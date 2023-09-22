В Красноярском крае снова выставили на продажу «Бархатовскую» птицефабрику Фото: Мария ЛЕНЦ

«Бархатовскую» птицефабрику снова пытаются продать. Такие данные приводит «Российский аукционный дом». Сейчас стоимость ниже, чем год назад. Тогда ее выставляли на торги за миллиард. Покупателя не нашлось.

Теперь за птицефабрику просят 700 миллионов рублей. Продается 100% акций предприятий. Дату начала аукциона назначили на 8 декабря.

Напомним, «Бархатовская» работает в нашем регионе с семидесятых годов прошлого столетия. Там производят яйцо и мясо. Больше половины продукции остается в Красноярском крае. Приватизировать птицефабрику пытались еще в середине нулевых годов, но в краевом парламенте отказались от продажи.

В 2019 году «Бархатовскую» пытались признать банкротом. Однако дела у предприятия со временем наладились. Впрочем, в 2021 году приватизацию птицефабрики все-таки одобрили в Заксобрании.