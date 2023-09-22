Красноярский край планируют приобрести 92 автобуса за 985 млн рублей

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Красноярский край планируют приобрести 92 автобуса для городских, пригородных и междугородных перевозок. Заказчиком выступает «Краевое транспортное управление», начальная цена контракта - 985,4 млн рублей. На приобретение транспорта был выделен специальный казначейский кредит от президиума российской федеральной правительственной комиссии по региональному развитию.

Судя по документации, региону нужно 40 автобусов на 110 пассажиров, 23 автобусов до 50 человек, 19 машин на 20-25 человек, а также 10 автобусов на 48 пассажиров. Весь транспорт должен работать на дизельном топливе.

Подать заявку можно до 6 октября, а победитель аукциона станет известен 10 октября. Поставить всю технику необходимо до 15 декабря этого года.