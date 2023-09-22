Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В магазинах Красноярского края обнаружили ветчину с африканской чумой свиней. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В адрес ведомства поступила информация о выявлении генома вируса АЧС в ветчине производства компании «Стародворские колбасы». Специалисты отмечают, что партия была отслежена по программе «Меркурий», получатели продукции были установлены.

Совместно со службой по ветеринарному надзору в торговых точках Красноярска, Боготола и Емельяновского района отобраны пробы ветчины.

В Красноярском филиале «Центр оценки качества зерна» провели исследования. Наличие ДНК вируса африканской чумы подтвердилось в 3 пробах. Продукция была изъята из продажи.

Напоминаем, что вирус АЧС не опасен для человека. Им заражаются только домашние свиньи и дикие кабаны

- В связи с обнаружением проведена внеплановая краевая противоэпизоотическая комиссия, по итогам которой принято решение о направлении службой по ветеринарному надзору Красноярского края представления на имя Губернатора края об установлении карантина на инфицированных объектах, а также об организации проведения мероприятий, направленных на ликвидацию и недопущение распространения возбудителя АЧС на территории края, - добавили специалисты Россельхознадзора.