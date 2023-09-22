Новым начальником минусинской полиции назначили Дмитрия Попугаева

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Дмитрий Попугаев стал новый начальником полиции Минусинска. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Личному составу нового руководителя представил генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Отметим, что в правоохранительных органах Попугаев работает с 2001 года. Начинал с должности инспектора отделения дознания Саяногорского ГОВД республике Хакасия. В 2004 переехал в Красноярск. Стал работать в уголовном розыске. В 2015 возглавил отдел в муниципальном управлении МВД.

В 2022 году Попугаева назначили в Емельяновский район. Он стал начальником местного отдела полиции.

Что касается образования, в 2004 году новый начальник минусинской полиции окончил Сибирский юридический институт МВД России. Специальность – юриспруденция. В 2011 окончил еще и СФУ. Специальность – менеджмент организации.