В Ленинском районе Красноярска высадили больше 5 тысяч деревьев

Фото: администрация Красноярска

В этом сезоне на улицах Ленинского района Красноярска высадили 5061 деревьев. Это ели, сосны, яблони, рябины и другие популярные виды.

В администрации города отмечают, что посадки проходят почти каждый день. К озеленению краевой столицы присоединяются неравнодушные горожане. Это предприятия, ИП, управляющие компании и просто инициативные жители.

Фото: администрация Красноярска

Сотрудники «Красмаша» успели высадить 159 яблонь и рябин, работники Красноярской ТЭЦ-1 пополнили зеленый фонд на 140 саженцев яблонь и кустов кизильника, а специалисты Красноярского завода цветных металлов высадили 113 деревьев тополя серебристого. Также озеленением города занимаются учреждения социальной сферы.

- Я благодарю каждого, кто вносит вклад в наше общее дело по озеленению Ленинского района. Будь то крупная организация, высадившая сотню деревьев, или просто инициативные жители, которые посадили два-три молодых саженца возле своего дома. Все вместе мы делаем наш Ленинский район зеленее, красивее и комфортнее для проживания, - отмечает Дмитрий Гурьев, руководитель администрации Ленинского района.