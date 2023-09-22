Участок дороги на обходе Железногорска ремонтируют с опережением

Фото: КГКУ «КРУДОР»

Общественники и дорожники Красноярского края проверили ход работ на обходе Железногорска. Об этом сообщает КГКУ «КРУДОР» в социальных сетях.

Сейчас на участке дороги с 18 по 24 км идет замена асфальтобетонного покрытия, работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: КГКУ «КРУДОР»

Раньше жители края жаловались на плохое состояние трассы. На ней встречались ямы, трещины, уклон обочин не соответствовал нормативам. Специалисты проблемы решают — идет укладка нескольких слоев нового асфальтобетона, в порядок приводят обочины, а позже будут наносить разметку и устанавливать необходимые знаки.

- Сейчас уже ехать на автомобиле стало гораздо комфортнее, качество работы очень высокое, - отметил Евгений Рец, куратор проекта «Народный фронт. Дороги».

КГКУ «КРУДОР»

- Работы на объекте рассчитаны на два года - в этом сезоне планировалось ввести в эксплуатацию порядка 1 км покрытия. Однако, подрядчик решил перевыполнить план и реализовать часть объема следующего года – на сегодняшний день уложено более 3 км асфальтобетона. Стремимся завершить объект полностью - работы будут продолжаться, пока позволяет погода, - говорит Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «КРУДОР».