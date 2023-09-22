В сельской школе Емельяновского района открылся обновленный спортзал

Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края

В Еловской школе Емельяновского открылся обновленный спортивный зал. Об этом сообщает Министерство образования Красноярского края.

Капитальный ремонт, на который выделили около 4 млн рублей из федерального и местного бюджетов, был сделан в рамках национального проекта «Образование». В помещении обновили потолки, окна, отопление, свет, а также сделали косметический ремонт раздевалок. Закупили новый спортивный инвентарь – баскетбольные щиты, мячи и сетку для волейбола.

- Теперь я смогу проводить тренировки по боксу в новом, красивом и светлом помещении. Это мотивирует на новые победы, – рассказал учащийся школы Константин Волков, который занимается боксом с семи лет.

В небольшой сельской школе нет актового зала, поэтому спортзал станет еще и местом проведения торжественных мероприятий.

- Уникальность проекта в том, что в небольших сельских школах создаются качественные и современные условия для занятий физкультурой не только для детей, но и для их родителей. Чаще всего в деревнях и селах именно школа является центром притяжения всех жителей, - отметила Светлана Маковская, и.о. министра образования края.

В 2023 году в регионе планируется отремонтировать девять спортзалов в сельских школах.