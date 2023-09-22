В Красноярске задержали шоколадного разбойника

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

Неоднократно судимый 42-летний житель Емельяновского района пытался украсть из магазина шоколадки в коробке от обуви. Об этом сегодня, 22 сентября, рассказали в МВД по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратился начальник службы безопасности торговой точки. Он сообщил, что один из покупателей решил рассчитаться не за весь товар, а при попытке его остановить достал «предмет, похожий на оружие». Угрожая этим предметом, злоумышленник скрылся с места происшествия. Позже оперативники смогли найти и задержать нападавшего.

Полицейские установили, что подозреваемый сложил 10 шоколадок стоимостью почти 1200 рублей в коробку. На кассе он рассчитался за сосиски в тесте и только за одно кондитерское изделие. Охранник заметил это. Покупателя пытались остановить на улице, однако он стал размахивать лезвием от канцелярского ножа.

Задержанный признался, что все шоколадки уже успел продать.

Было заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Сейчас мужчина заключен под стражу.